Machen Guido Maria Kretschmer (53) und sein Frank eigentlich gerade Liebesurlaub? Am 8. September gaben sich die Turteltauben bei einer superromantischen Feier auf Sylt das Jawort – in Anwesenheit guter Freunde wie Sylvie Meis (40) und Palina Rojinski (33). Klassischerweise würden sich die Bräutigame nun zusammen auf Reisen begeben – doch Guido und sein Schatz mussten es anders regeln: Frank ist aktuell alleine in den Flitterwochen!

Das berichtete der Designer T-Online.de. Doch warum ist Guido nicht dabei? "Ich hatte vor der Hochzeit Urlaub und ich könnte jetzt nicht noch Wochen dran hängen", erklärte der Frischvermählte. Jetzt sei wieder die Arbeit an der Reihe. Er wisse auch gar nicht, wie so ein Honeymoon-Trip überhaupt aussieht. "Aber ich freue mich für alle, die es machen", fuhr der Shopping Queen-Moderator fort.

Ganz einsam ist sein Frank trotzdem nicht – er hat ihre gemeinsamen Vierbeiner mitgenommen! "Die Hunde finden es auch ganz toll", sagte Guido im Interview. Hättet ihr gedacht, dass die beiden nicht zusammenfahren würden? Stimmt ab!

AEDT/WENN.com Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters bei einer Veranstaltung in Berlin

WENN.com Designer Guido Maria Kretschmer

Ralf Succo/WENN.com Designer Guido Maria Kretschmer und sein Mann Frank, 2017

