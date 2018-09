Marie Wegener (17) ist kaum wiederzuerkennen! In diesem Jahr gewann das Gesangstalent Deutschland sucht den Superstar. Während sie bei ihrem Siegersong "Königlich" noch wie eine Märchenprinzessin über die Bühne schwebte, zeigt sie sich jetzt mit "Du bist der, der mein Herz versteht" ungewohnt cool und modern. Dieter Bohlen (64) war im Promiflash-Interview ganz verblüfft: Von einem Imagewandel hat der DSDS-Chef gar nichts mitbekommen!

Statt Kleid und Ballade gibt es jetzt einen Mix aus Pop, R'n'b und Hip Hop in Streetwear. Ob Marie der neue Stil mehr Publikum verschaffen wird? "Das weiß ich nicht", gab Dieter gegenüber Promiflash ganz offen und ehrlich zu und erklärte: "Ich mache die Musik für die Leute, aber was die dann für ein Image haben oder was die dann machen, das entscheiden Manager, die Schallplattenfirma und so weiter." Er als Produzent gehe mit seinen Künstlern ins Studio und kommuniziere hinterher zwar noch ab und zu mit ihnen – doch von der Richtung, in die es für die Talente gehen soll, bekomme er in der Regel nichts mit.

Für ihre Verwandlung hat sich Marie sogar Rap-Unterstützung geholt: Shootingstar MC Bilal (24) sorgt in ihremTrack für lässige Club-Vibes. Überrascht es euch, dass Dieter nichts von Maries neuem Auftreten wusste? Stimmt ab!

ActionPress Dieter Bohlen und Marie Wegener, DSDS 2018

Becher/WENN.com DSDS-Legende Dieter Bohlen, 2017

Universal Music Group MC Bilal und Marie Wegener

