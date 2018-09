Peter Dinklage (49) ist nicht nur in seiner Rolle als Tyrion Lannister ein echter Schlawiner. Für die Game of Thrones-Fans ist klar: Der kleinwüchsige Bruder von Cersei (Lena Headey, 44) und Jamie (Nikolaj Coster-Waldau, 48) ist aus der Erfolgsserie einfach nicht wegzudenken. Mit seinen gewitzten Intrigen, frechen Sprüchen und seinem unbändigen Erfindungsreichtum mauserte sich der kleine Mann schon innerhalb der ersten Folgen zum Publikumsliebling. Jetzt verriet Peter, dass er mehr mit seiner Rolle gemein hat, als bisher angenommen: Er legt seine Schauspielkollegen gerne mit fiesen Pranks rein!

In der Jimmy Kimmel Show plauderte der 49-Jährige nun über die Streiche, die am Set der Erfolgsserie quasi schon zum Alltag gehören. Auch er ließe es sich ab und an nicht nehmen, die anderen Cast-Mitglieder zu veräppeln. "Ich stelle mich gerne tot. Das macht Spaß", witzelte Peter. Manchmal würde er sich in den schrägsten Positionen stundenlang auf den Boden legen, um seine Kollegen, die Serienproduzenten oder auch nur die Garderobenangestellten reinzulegen.

Wer in der Serie wohl als Nächstes mit der Rolle als Opfer Vorlieb nehmen muss, bleibt abzuwarten. Ein bisschen müssen sich die Fans nämlich noch gedulden, bis die Frage, wer den eisernen Thron für sich entscheidet, beantwortet wird. Die achte und letzte Staffel der Ausnahmeproduktion soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahres über die Mattscheiben flimmern.

Macall B. Polay / HBO Nathalie Emmanuel, Peter Dinklage, Conleth Hill, Emilia Clarke und Jacob Anderson in GoT

Getty Images / Tim P. Whitby Peter Dinklage bei der "Three Billboards Outside Ebbing, Mirrouri"-Premiere 2017

Frazer Harrison/Getty Images Gwendoline Christie, Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Maisie Williams und Emilia Clarke

