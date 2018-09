Was haben denn Rihanna (30) und die Bundeskanzlerin miteinander zu tun? Neben ihrer Musik ist die brünette Sängerin inzwischen auch für ihr politisches Engagement bekannt. Seit mehreren Jahren unterstützt die "Umbrella"-Interpretin Spendenorganisationen und karitative Einrichtungen. Kein Wunder also, dass die Songwriterin auch internationale Probleme lindern möchte. Überraschend ist es trotzdem, dass sie nun einen Social-Media-Post an Angela Merkel (64) verfasst hat!

Auf ihrem Twitter-Account veröffentlichte die 30-Jährige einen kurzen Tweet, den sie direkt an das deutsche Staatsoberhaupt richtete. "Hellooo Minister Müller und Kanzlerin Merkel. Ich bin begeistert zu sehen, dass Deutschland Bildung zur Priorität macht!" Im Folgenden bat die Designerin die Regierungschefin, die Unterstützung noch weiter zu erhöhen – und beendete ihren Tweet sogar mit einem deutschen "Danke"!

Laut B.Z. verwies Rihanna mit diesem Anschreiben auf die Förderung der Schulbildung in armen Ländern – denn ihr liegt besonders die Hilfe für Kinder in bildungsschwachen Staaten am Herzen. Wie findet ihr es, dass Rihanna sich via Twitter an Merkel gewandt hat? Stimmt unten ab.

Christ Jackson / Getty Images Rihanna bei einem Besuch der Barbados National HIV/AIDS Commission 2016

Anzeige

Sean Gallup Angela Merkel auf der Bundespressekonferenz im August 2017 in Berlin

Anzeige

Nick Zonna / Splash News Rihanna beim Launch ihrer "Fenty Beauty by Rihanna"-Kollektion

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de