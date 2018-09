Pete Davidson (24) sprach jetzt superoffen über seine Probleme! Vergangenen Monat gestand der Comedian öffentlich, dass er sich im Kindesalter einmal das Leben nehmen wollte – auch heute kämpft der Verlobte von Ariana Grande (25) noch mit starken Depressionen. Zusätzlich litt er schon früh an einem starken Drogenproblem, das er anscheinend noch nicht überwunden hat: Pete gab nun zu, dass er täglich Marihuana zu sich nimmt!

Das enthüllte er in der The Howard Stern Show. "Ich sehe nicht, warum das eine große Sache sein sollte", erklärte er. "Ja, ich rauche seit acht Jahren täglich Gras", verriet Pete. Er sei sich bewusst, dass er mittlerweile machtlos gegen die Droge sei. Der 24-Jährige habe es zwar mit einem Entzug versucht, diesen aber am Ende nicht durchgehalten: "Ich war für drei Monate clean und dann sagte ich: 'Das ist scheiße. Ich will mich so nicht fühlen'", dann habe er wieder aufgegeben.

Trotzdem gehe es ihm aktuell so gut wie seit Langem nicht mehr – Dank seiner Liebsten Ariana! Sie soll einen äußerst positiven Einfluss auf ihn haben. Auch Pete soll seiner Verlobten gerade eine große Stütze sein, während sie sich in Trauer um ihren verstorbenen Ex-Freund Mac Miller (✝26) befindet. Der Rapper wurde Anfang des Monats nach einer vermeintlichen Überdosis tot aufgefunden.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

247PAPS.TV / SplashNews.com Pete Davidson in New York, September 2018

MEGA Pete Davidson und Ariana Grande in Brooklyn

Photo Image Press/Splash News / SplashNews.com Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video und Music Awards, 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de