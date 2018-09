Diese Romanze gehört wohl endgültig der Vergangenheit an! Seit Tag eins bei Love Island waren Natascha Beil und Tobias Wegener, mit etwa 24 Stunden Ausnahme, glücklich vercoupelt. In Folge zwölf entschied sich das TV-Duo allerdings, ab sofort getrennte Wege zu gehen. Zu wenige gemeinsame Gesprächsthemen hinderten die Friseurin und den Maler letzten Endes an einer Lovestory. Doch wer dachte, Natascha und Tobi gehen im Guten auseinander, scheint sich getäuscht zu haben!

Schon direkt nach der TV-Entkupplung lag bei den einstigen Turteltauben Streit in der Luft. Nur eine kleine Meinungsverschiedenheit, dachten sich viele Fans und wohl auch Natascha selbst. Bei einer Tortenschlacht gilt es am Montagabend, jeweils drei Islander für ein Ranking der besonderen Art auszuwählen. Wen würde man am liebsten heiraten, wen küssen und wem eine Torte ins Gesicht klatschen? Mit den zuversichtlichen Worten "Couple seit Tag eins" entscheidet sich Tascha, Tobi einen Kuss zu verpassen. Da macht sie die Rechnung allerdings ohne den Lackierer.

Der Fitness-Liebhaber fackelt nicht lange und pfeffert seiner Insel-Ex gezielt einen ganzen Kuchen ins Gesicht. Wie die taffe Blondine auf den Diss vor versammelter Mannschaft reagiert? Was glaubt ihr? Stimmt in der Umfrage ab!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe": Nächste Folge am Montag, den 24. September, ab 22:15 Uhr bei RTL II.

RTL II / "Love Island" Tobias Wegener und Natascha Beil in Folge 13 von "Love Island"

Anzeige

RTL II / "Love Island" Der Cast von "Love Island" 2018

Anzeige

Love Island, RTL II Tobias Wegener und Natascha Beil in der zwölften "Love Island"-Folge

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de