Große Krise nur eine Woche vor dem großen Love Island-Finale! Schon in den vergangenen Folgen hatte sich angekündigt, dass es zwischen dem Insel-Traumpaar Natascha Beil und Tobias Wegener so langsam aber sicher kriselt: Ein schriftlicher Test, den die Kandidaten schon vor den Dreharbeiten ausgefüllt hatten, ergab, dass das Model und der Lackierer eigentlich nicht zusammenpassen. Und tatsächlich: Tascha gestand Tobi, dass sie eigentlich keinen Gesprächsstoff haben. Nun kommt's zum großen Cut – die Ex-GNTM-Beauty macht ein zweites Mal mit ihrem Herzbuben Schluss. Doch damit ist sie nicht die Einzige!

Wie eine RTL II-Pressemitteilung verriet, zieht Natascha in der heutigen Ausgabe einen kompletten Schlussstrich: Die Friseurmeisterin glaubt nicht mehr daran, dass sich zwischen ihr und Tobias etwas Ernstes entwickeln könnte. Auf einer Villa-Party tanzt sie ihren Frust dann einfach weg, während ihr verschmähter Lover wieder einmal nicht nachvollziehen kann, warum es so weit kommen musste.

Doch auch das Power-Couple bestehend aus Janina Celine Jahn und Yanik Strunkey kommt gehörig ins Wanken! Nach seinem Einzeldate mit Nebenbuhlerin Lisa interessiert er sich wieder mehr für die brave Blondine. Als die Ex-Bachelor-Beauty dann auch noch mitbekommt, wie der 31-Jährige im Pool mit der Masseurin anbandelt, kommt es zum heftigen Beef. Ob es zwischen den beiden nun auch vorbei ist? Stimmt ab!

Neue Folge von „Love Island“ heute Abend um 22:25 Uhr bei RTL II

Love Island, RTL II Tobias Wegener und Natascha Beil in der zwölften "Love Island"-Folge

Love Island, RTL II Lisa und Yanik in der zwölften "Love Island"-Folge

Love Island, RTL II Janina und Yanik bei "Love Island"

