Ob dieser einstige Bachelor doch noch das Herz von Pamela Gil Mata erobern könnte? Im Jahr 2015 hatte die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin im TV vergebens um die letzte Rose von Junggeselle Oliver Sanne (31) gekämpft. Bei der diesjährigen Staffel von Bachelor in Paradise hätte es für die beiden dann eine zweite Chance geben können, doch Pam hatte nur Augen für Ex-Rosenkavalier Paul Janke (37) – am Ende fühlte sie sich aber doch eher zu Philipp Stehler (30) hingezogen. Jetzt ist jedoch auch die Beziehung mit ihm offiziell beendet. Zeit für eine Reunion mit Paul?

Bei einem gemeinsamen Date hatten sich Paul und Pam im Frühjahr bei "Bachelor in Paradise" ziemlich gut verstanden. Eine Verbindung, die die zwei allerdings nicht weiter ausgebaut haben, da sich die Influencerin letzten Endes doch mehr für Philipp interessiert hatte. Dieses Kapitel gehört jetzt allerdings der Vergangenheit an: Das Paar trennte sich vergangene Woche. Die zweite Chance für Paul? Ein Wiedersehen zwischen den ehemaligen Show-Kandidaten gab es jedenfalls bereits: Auf dem Oktoberfest in München posierten sie Arm in Arm für ein Foto, das Pam auf Instagram anschließend gleich noch mit einem Kuss-Smiley versehen hat.

Auch die Fans der Fitness-Liebhaberin gerieten in der Kommentarspalte ins Schwärmen: "Ich war von Beginn an der Meinung, Paul Janke wäre der Richtige für dich gewesen. Ihr wart beide sehr authentisch", schrieb ein Follower zu der Momentaufnahme. Ob die Nürnbergerin allerdings schon wieder bereit ist, ihr Herz für einen neuen Mann zu öffnen, bleibt abzuwarten.

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Mata, bekannt aus "Bachelor in Paradise"

Bachelor in Paradise, RTL Paul Janke und Pamela Gil Mata bei ihrem "Bachelor in Paradise"-Date

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und Pamela Gil Mata

