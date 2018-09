Nicht mehr lange, dann ist Denise Kappès (28) Mutter! Das einstige Bachelor-Babe kann es kaum noch abwarten: In jeder Sekunde könnte sich ihr Söhnchen ankündigen und schon kurz darauf das Licht der Welt erblicken. Kaum ein Moment vergeht, in dem Denise nicht damit rechnet. Und so harrt sie mehr oder minder geduldig aus, bis ihr Wonneproppen endlich Mamas Bauch verlassen möchte.

Die Spannung steigt und die baldige Neu-Mum wird langsam nervös. "Nun warte ich bereits jeden Tag schon ganz gespannt, wann du endlich kommst, mein kleiner zarter Prinz", fiebert Denise der Geburt via Instagram entgegen. Und auch ihre Fans sind schon ganz Feuer und Flamme: "Gerade dann, wenn du nicht mit rechnest, kommt der Kleine anmarschiert", bereitet sie eine Userin auf mögliche Überraschungen vor. "Ich freue mich so doll mit dir und drücke die Daumen, dass alles klappt", unterstützt sie eine weitere Nutzerin.

Wann auch immer es so weit ist: Ihr neuer Freund Tim wird mit Sicherheit nicht von ihrer Seite weichen. Erst vor wenigen Wochen verriet Denise, dass sie wieder total verliebt sei und ihr Liebster sie während des Schwangerschaftsendspurtes hervorragend unterstütze. Sogar den Babynamen, den die 28-Jährige bisher noch für sich behält, wählte Tim mit aus.

Instagram / Denise_temlitz_official Denise Kappès, ehemalige Kuppelshow-Kandidatin

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès und ihr neuer Freund Tim

Anzeige

Instagram/denise_temlitz_official Denise Kappès und ihr Freund Tim

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de