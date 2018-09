Denise Kappès (28) weiß, was sie will! In wenigen Wochen bringt die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ihr erstes Kind auf die Welt. Für den Tag der Geburt istbereits jetzt alles genau geplant. Statt ihres Noch-Ehemanns Pascal Kappés (28) soll Denise' neuer Freund Tim mit in den Kreißsaal, um die 28-Jährige zu unterstützen. Im sozialen Netz gibt das TV-Gesicht jetzt noch einen weiteren Einblick hinter die Türen des Entbindungsraums: Denise will ihren Sohn in der Wanne gebären!

Im Liegen, im Vierfüßlerstand, auf dem Gebärstuhl oder im Stehen – es gibt geradezu unzählige Möglichkeiten, ein Kind auf die Welt zu bringen. Um die für sich beste Variante herauszufinden, hat sich wohl auch Denise bestens über alle Alternativen informiert. Auf eine Frage in ihrer Instagram-Story, wie sie sich den Ablauf ihrer Geburt vorstelle, entgegnet die werdende Mama: "Habe mich für die Wanne entscheiden. Wie es aber letztendlich genau ablaufen wird, entscheide ich aus dem Wohlbefinden heraus." Schließlich weiß man nie, wie es dann am Ende wirklich kommt.

Auch wenn Denise dieses kleine Detail nicht hundertprozentig im Voraus planen kann, ist sie sonst doch bestens auf die Ankunft ihres ersten Sohnes vorbereitet. In den vergangenen Monaten hat sie für den Spross schon ordentlich geshoppt und alle wichtigen Baby-Utensilien eingekauft. Der kleine Mann kann also kommen!

Instagram/denise_temlitz_official Denise Kappès und ihr Freund Tim

Anzeige

Instagram / Denise_temlitz_official Denise Kappès, bekannt aus "Der Bachelor"

Anzeige

Instagram / Denise_temlitz_official Denise Kappès, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de