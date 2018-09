Jetzt musste sich die nächste Love Island-Kandidatin verabschieden! In der gestrigen Paarungszeremonie durften die Insel-Boys wieder ihre Partnerinnen für die kommenden Nächte in der Traumvilla wählen. Nur die Entscheidung von Neuzugang Babak blieb heute noch aus – schlägt sein Herz für die temperamentvolle Natascha oder doch eher für die schüchterne Julia? Bis zum Schluss machte er es spannend: Babaks Wahl fiel auf Natascha!

"Aber am Ende war mit Natascha dann doch alles etwas intensiver", begründete der Sunnyboy seine Entscheidung. Somit ist Julia als Einzige single geblieben und muss die Show verlassen! Ihr Exit fiel der 23-Jährigen ziemlich schwer. Aber nicht etwa wegen Babak – sondern wegen der anderen Islander! Als der Modeberater ihr eine Abfuhr erteilte, blieb die Beauty zunächst noch ausdruckslos, doch bei der Verabschiedung der anderen brach sie dann in Tränen aus.

Ob Babak mit Natascha genau so glücklich sein wird wie das Traumpärchen Tracy und Marcellino? Die Turteltauben sind bereits total verknallt und bekamen in der gestrigen Episode sogar schon den Segen ihrer Familien – via Flaschenpost sprachen ihre Muttis den beiden ihr Wohlwollen aus und rührten das junge Paar damit zu Tränen.

