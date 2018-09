Rührender Mama-Moment bei Love Island! Die Kuppelshow ist ja eigentlich eher für Spaß, Flirts und viel nackte Haut bekannt. In der neuen Folge fließen aber auch eine Menge Tränen – und zwar vor lauter Rührung! Die Islander bekommen Flaschenpost von ihren Liebsten und vor allem die Briefe von Tracy Candelas und Marcellino Kremers Müttern sind besonders süß: Die Mamas geben dem Insel-Traumpaar nämlich ihren Segen!

Das verriet nun ein kurzer Clip auf der offiziellen Facebook-Seite des Formats. Darin sitzen die liebeshungrigen Singles gemeinsam am Pool und lesen sich ihre Post aus der Heimat vor. Vor allem Marcellino kann dabei seine Tränen nicht zurückhalten, denn seine Mama ist von seiner neuen Insel-Liebe total begeistert: "Ebenso freut es mich, dass du und Tracy zusammengefunden habt. Ich fühle, dass sie genau so ein Herzmensch ist, wie du. Das könnte wirklich etwas Großes mit euch werden", schwärmte seine Mutti und rührte damit sogar Marcellinos Mit-Islander zutiefst.

Aber auch Tracys Familie wünscht sich ein Liebes-Happy-End bei Tracellino. Die beiden Mütter sind nämlich auch selbst schon BFFs: "Ihr seid ein richtiges Traumpaar. Marcellino hat auch eine supertolle Mama, mit der wir schon in Kontakt stehen." Bei so viel Support von den Schwiegereltern steht dem Liebesglück also eigentlich nichts mehr im Wege.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe": Nächste Folge am Dienstag, den 25. September, ab 22:15 Uhr bei RTL II.

