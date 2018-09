Im Juni sorgten Niklas Schröder (29) und Jessica Neufeld (24) für eine waschechte Liebesüberraschung: Der Ex-Bachelorette-Boy und die ehemalige Bachelor-Kandidatin machten ihre Beziehung nach langem Versteckspiel endlich öffentlich. In den vergangenen Monaten konnten die Turteltauben zwar schon gemeinsam Sonne, Strand und Meer genießen, allerdings waren immer andere Personen mit dabei. Jetzt gönnen sich Nik und Jessi eine Auszeit unter Palmen: Und das zum ersten Mal als Paar!

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die blonde Schönheit einen Schnappschuss, auf dem sie verträumt aus dem Fenster eines Flugzeuges schaut. Ob sie in Gedanken wohl schon auf Mallorca ist? Denn dort reisen sie und ihr Nik hin – und Jessi könnte nicht aufgeregter sein! "Auf geht es in den Süden mit meinem Schatz – der erste Urlaub zu zweit. Diesmal etwas Entspannung und Aufregung zugleich", freute sich die Influencerin. Den Aufenthalt in der Sonne verbindet das Powercouple gleich noch mit Arbeit: Sie fliegen noch weiter nach Ibiza, da Nik dort beruflich noch etwas zu erledigen hat, wie Jessica in ihrem Post verrät.

Bei einem ihrer letzten Besuch auf der Sonneninsel, der noch gar nicht so lange zurückliegt, war Jessicas Bruder Kilian mit dabei. Auch mit Niks Rosenbruder Johannes Haller (30) und dessen Auserwählten Yeliz Koc (24) verbrachten die beiden schon Tage auf Mallorca. Was sagt ihr dazu, dass das der erste Urlaub als Paar für die beiden ist? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Instagram / jessiicooper Jessica Neufeld im September 2018

Instagram / jessiicooper Jessica Neufeld und Niklas Schröder 2018 im Portugal-Urlaub

Instagram / jessiicooper Johannes Haller, Yeliz Koc, Jessica Neufeld und Niklas Schröder

