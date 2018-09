Das Royal-Dasein will gelernt sein! Bei ihren bisherigen Terminen gab Herzogin Meghan (37) immer ihr Bestes, Protokollfehler und Co. zu vermeiden. Bis jetzt meisterte sie ihre Adelsverpflichtungen in der Öffentlichkeit auch bestens. Bei ihrem ersten Solo-Termin ohne jegliche Unterstützung von Ehemann Prinz Harry (34) oder einem anderen Familienmitglied passierte ihr prompt ein klitzekleiner Fauxpas. Die ehemalige Suits-Darstellerin tat etwas, das so eigentlich tabu ist.

Diesmal konnte sie sich nicht auf die Tipps ihres Gatten, von Herzogin Kate (36) oder Queen Elizabeth II. (92) verlassen! Als Meghan am Dienstag die Royal Academy of Arts in London besuchte, schlug sie selbst die Autotür nach dem Aussteigen zu. Laut Hofprotokoll ein No-Go! Adelsexpertin Emily Andrews zeigte sich gegenüber The Sun aber begeistert von der Bodenständigkeit der 37-Jährigen: "Eine Prinzessin, die sich immer noch die Zeit nimmt, ihre eigene Autotür zu schließen. Gut gemacht, Meghan!"

Anscheinend setzt die Neu-Herzogin langsam ihre eigenen Regeln durch. Auch in Sachen Kleidung hält sich Meghan nicht ganz an die royalen Stil-Vorschriften. Oft sind ihre Outfits zu freizügig und kurz. Dass sie sich nur wenig vorschreiben lassen würde, war aber vermutlich von Anfang an klar, immerhin ist die gebürtige Kalifornierin bekennende Feministin.

Danny Martindale/WENN Herzogin Meghan vor der Royal Academy of Arts in London

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan beim Wimbledon Turnier 2018

Getty Images Herzogin Meghan in Dublin, Irland

