Eifert Leonie Lugner ihrer berühmten Mama nach? Cathy Lugner (28) wurde vor allem durch ihre kurze Ehe mit Baulöwe Richard Lugner (85) bekannt, aber auch durch ihre Teilnahme am Reality-Format Promi Big Brother. Ihre Tochter scheint Gefallen an der Art des Lebens ihrer Mutti gefunden zu haben – zumindest, was das Stattfinden in der Öffentlichkeit angeht. Die Zehnjährige hat große Pläne für die Zukunft: Sie will YouTuberin werden!

Unter dem Namen "Leonie Secret" ist die Blondine schon jetzt auf der Videoplattform zu finden und veröffentlicht dort wöchentlich einen Clip. Bild-Informationen zufolge soll die Düsseldorferin ihre Mama vorher um Erlaubnis gebeten haben. Cathy, die selbst erst seit diesem Monat einen eigenen YouTube-Kanal führt, soll nichts dagegen gehabt haben. Mit ihren knapp 400 Abonnenten steht Leonie aktuell noch ganz am Anfang ihrer Video-Karriere.

Wie bei jedem Promi gehört zum Schritt in die Öffentlichkeit allerdings auch Kritik – und das muss Leonie jetzt am eigenen Leib spüren. "Das war ja klar, was sonst als Internetstar? Die Mutter macht es vor, die Tochter eifert nach", stänkert eine YouTube-Userin. Mit dem Einwand, dass man Leute, die man nicht kenne, nicht verurteile, meldet sich die Zehnjährige daraufhin selbst zu Wort und bekommt prompt den Beistand ihrer Mami: "Du weißt gar nichts, demnach solltest du schön brav vor deiner Türe kehren."

Instagram / Cathy.lugner Cathy Lugner und ihre Tochter Leonie

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner und Tochter Leonie in Andernach

Facebook / cathy.lugner Cathy Lugner mit ihrer Tochter Leonie, Dubai 2018

