Einmal Teil der Kardashian-Jenner-Familie sein? Davon träumen wahrscheinlich viele Fans. Jetzt können die Bewunderer des Reality-Klans zumindest einen Einblick davon bekommen, wie es ist, zu Kim (37), Kylie (21) und Co. zu gehören: Die Kardashian-Jenners suchen einen neuen Mitarbeiter – und der hätte auch ganz privat mit den Social-Media-Queens zu tun. Reich kann man bei diesem Job allerdings nicht werden. Die Kardashians wollen nur einen unbezahlten Praktikanten einstellen!

An Geld mangelt es den Keeping up with the Kardashians-Stars definitiv nicht. Ihrem neuesten Mitarbeiter wollen sie dennoch nichts zahlen. In einer Stellenausschreibung suchen sie jedenfalls nach einem unbezahlten Praktikanten für ihre Produktionsfirma Jenner Communications. Neben Organisationsarbeiten und Spendenabrechnungen würden auf den neuen Angestellten auch Aufgaben wie mit den Kindern spielen, Lebensmittel einkaufen und mit den Hunden Gassi gehen warten. Einzige Voraussetzung: Interessenten müssen als Student eingeschrieben sein.

Aber auch mit Bezahlung wäre so ein Job bei den Kardashian-Jenners wohl kein Traumberuf. Immerhin hat Momager und Familienoberhaupt Kris (62) den Ruf, ein ziemlich strenger Boss zu sein!

Instagram / khloekardashian Khloe und Kim Kardashian mit Kylie und Kendall Jenner und Kourtney Kardashian

Anzeige

Judy Eddy/WENN Rob, Kim, Kourtney und Khloe Kardashian, Kylie, Kris & Kendall Jenner

Anzeige

Getty Images Reality-TV-Star Kris Jenner bei den MTV Movie And TV Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de