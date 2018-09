Ihr Beziehungs-Wirrwarr ging nicht zu Natascha Beils Gunsten aus: Seit Tag eins von Love Island waren sie und Tobias Wegener als Traum-Couple bekannt. Blöd nur, dass der sich mit jeder Folge Janina Celine Jahn genähert und sich bei der letzten Paarungszeremonie sogar für sie entschieden hat! Das traf die Inselbewohnerin der ersten Stunde tief: So sehr trauerte sie dem Muskelmann hinterher!

"Dass das nicht geklappt hat mit dem Tobi, ist natürlich scheiße. Aber ich kann das ja jetzt nicht ändern", lauteten die ersten tapferen Worte der verschmähten Blondine. Im Laufe der Folge platzte ihr dann aber nicht nur mehrmals der Ausdruck "Schei*e" aus dem Mund – über ihr Gesicht kullerten sogar Tränen! Im vertrauten Gespräch mit Tracy Candela offenbarte Natascha sogar, eifersüchtig zu sein. Immerhin habe sich Nachzüglerin Janina damit nach Yanik Strunkey bereits den zweiten Inselmann geangelt. Besonders die Tatsache, dass sie genau gegenüber ihrer Konkurrentin und ihrem Ex schlafen muss, fand sie total daneben.

"Sie hat bestimmt noch Gefühle für Tobi", war sich Tracy aber sicher. An Nataschas Trauer konnte aber weder sie noch Marcellino Kremers etwas ändern. Taschas Emotions-Chaos aus Reue, Trauer und Wut gipfelte in einer kompletten Blockade gegenüber Tobias' Versuchen, die Situation zu klären. In seinen Augen gehöre sich das ja so (selbst nach einer Sahne-Attacke). Natascha wollte ihren Verflossenen aber weder sehen noch hören.

Neue Folge von „Love Island“ am Donnerstag, den 27. September, um 22:15 Uhr bei RTL II.

RTL II / "Love Island" Natascha Beil und Tobias Wegener bei "Love Island" 2018

RTL II / "Love Island" Tobias Wegener und Natascha Beil in Folge 14 von "Love Island"

RTL II / Magdalena Possert Tobias Wegener und Natascha Beil

