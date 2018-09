Das Couple der ersten Stunde geht nun wirklich getrennte Wege! Seit den ersten sprühenden Funken zwischen Natascha Beil und Tobias Wegener in Folge eins von Love Island ging es für das Insel-Traumpaar alles andere als rosig weiter. Stattdessen streckte der Muskelmann seine Fühler in Richtung Janina Celine Jahn aus. In der heutigen Paarungszeremonie machte Tobi das Blondinen-Roulette jetzt offiziell: Er wählte Janina als neue Insel-Partnerin!

Bei dem Insel-Ritual begründete er seinen Frauentausch: "Diese Entscheidung fällt mir auf jeden Fall sehr sehr schwer. Ich hatte anfangs bei 'Love Island' eine schöne Zeit mit Höhen und Tiefen. Ich habe mich mit Natascha ausgesprochen, weil es nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat." Die übrigen Paare sind: Yanik Strunkey und Lisa, Victor Seitz und Joana, Marcellino Kremers und Tracy Candela sowie Sebastian Kögl und Jessica Fiorini.

Muss Natascha die Kuppel-Show nun verlassen? Die Blondine muss noch bis zur nächsten Episode zittern: Sie und Julia stehen auf der Abschussliste. Einzig Neuzugang Babak Cheraghpour kann mit seiner Entscheidung eines der Beach-Babes vor dem Exit bewahren. Wie wird sich der Kölner entscheiden?

Nächste Folge von „Love Island“ morgen um 22:15 Uhr bei RTL II.

RTL II / "Love Island" Tobias Wegener und Natascha Beil nach der zweiten Paarungszeremonie von "Love Island"

RTL II / "Love Island" Natascha Beil und Janina Celine Jahn bei "Love Island" 2018

RTL II / "Love Island" Natascha Beil und Tracy Candela bei "Love Island" 2018

Für wen wird sich Babak entscheiden? Natascha! Julia! Abstimmen Ergebnis anzeigen



