Der Schock über den plötzlichen Exit sitzt noch bei allen Kandidaten tief: In der heutigen Folge von Love Island mussten zwei Inselbewohner der Show den Rücken kehren. Die Vorab-Wahl trafen die Zuschauer per App-Voting – die endgültige Entscheidung lag bei den Islandern selbst: Sie wählten Janina Celine Jahn und Babak Cheraghpour aus der Sendung. Wie geht es den beiden, nachdem sie die Kuppel-Villa verlassen mussten?

Bachelor-Babe Janina ist vor allem traurig, dass es vorbei ist: "Die Zuschauer haben entschieden. Da habe ich einfach einen Ruf, den ich scheinbar nicht mehr loswerde. Das hat mich ein wenig aus der Bahn geworfen. Ich habe nach dem Auszug wirklich geweint", gibt die Blondine gegenüber RTL II zu. Trotzdem würde sie wieder bei dem Format mitmachen und alles wieder genauso machen wie beim ersten Mal.

Trotz Exit wird Babak seine Zeit auf der Liebes-Insel in guter Erinnerung behalten: "Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Am Anfang war es natürlich schwer, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, aber nach und nach ging es. Im Großen und Ganzen war es echt schön. Es war schade, dass ich nur so kurz da war." Sein Highlight sei gewesen, als er den Prank gemacht habe, um Victor bei seinem Date zu helfen.

