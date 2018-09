Ist es mit der Zuneigung schon wieder vorbei, bevor alles so richtig begonnen hat? Seit der letzten Paarungszeremonie sind die Love Island-Kandidaten Natascha Beil und Babak Cheraghpour ein Paar. Er entschied sich für seine von Minute eins an angebetete Tascha und gegen die hoffnungsvolle Julia, die deshalb die Villa verlassen musste. Das frische Glück steht allerdings keine 24 Stunden nach der Entscheidung vor einer harten Probe. Und Schuld hat ein waschechter Hollywood-Star!

RTL II weiß zu berichten, dass Dwayne "The Rock" Johnson (46) der wortwörtliche Stein des Anstoßes zwischen dem Kölner und der Hessin aus Freigericht ist. Er führt zu einem ordentlichen Streit... und vielleicht zur prompten Trennung? Das stellt sich erst am heutigen Abend heraus. Bei der heißblütigen Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin und dem 31-Jährigen, der ebenfalls nicht auf den Mund gefallen ist, könnten jedenfalls lautstark die Fetzen fliegen.

Kurz vor dem Finale kochen die Gefühle also noch einmal richtig hoch. Denkt ihr, Natascha trennt sich jetzt schon wieder von Babak? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Nächste Folge von “Love Island” heute um 22:15 Uhr bei RTL II.

