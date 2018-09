So sieht eine fröhliche werdende Mutter aus! Denise Kappès (28) kann es wohl kaum noch bis zur Geburt ihres kleinen Prinzen erwarten. Die einstige Bachelor-Kandidatin hält via Social Media jedes Stadium ihrer Schwangerschaft fest und versorgt ihre Netz-Community mit diversen Aufnahmen von sich mit ihrer stetig wachsenden Baby-Kugel. Jetzt steht die Berlinerin kurz vor der Geburt und strahlt nur so vor Freude: In der 38. Schwangerschaftswoche könnte Denise wohl kaum glücklicher sein.

Die 28-Jährige posierte nun vor ihrem Spiegel im Flur und drückte auf den Auslöser ihres Smartphones. Auf dem Foto ist die Brünette lediglich mit einem Höschen und einem T-Shirt bekleidet, was sie zudem hochrollte, um ihren Bauch noch besser in Szene zu setzen. "Hallo, 38. SSW", schrieb sie in die Bildunterschrift ihres Instagram-Posts. Eine Momentaufnahme, die vor Mama-Glow nur so strotzt. Denn eines steht fest: Denise ist voller Vorfreude auf ihren Sohnemann.

Tatsächlich freut sich die Influencerin sogar über ihre Gewichstzunahme in der Schwangerschaft. "Die ersten Kilos sind endlich drauf", schrieb sie noch im Juni. Bis dahin sei es ihr sehr schwer gefallen, die vor einer Geburt so wichtigen Pfunde zuzulegen.

Instagram / Denise_temlitz_official Denise Kappès, ehemalige Kuppelshow-Kandidatin

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès in der 38. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès beim Babybauch-Shooting

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de