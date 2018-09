Seitdem Musiker Daniel Küblböck (33) Augenzeugenberichten zufolge von Bord eines Kreuzfahrtschiffs in den Atlantik sprang, fehlt von ihm jede Spur. Die Suche wurde nach einigen Tagen eingestellt, da die Temperatur des Wassers ein Überleben nach so langer Zeit laut Behörden unmöglich mache. Weil der Künstler seitdem als verschollen gilt, hoffen viele Fans auf ein Wunder. Ein anonymer Tippgeber behauptet sogar, dass Daniel noch lebt, untergetaucht ist. Sein Exfreund Robin Gasser (21) hält diese Theorie nicht für unmöglich. Ein Sprung in die Tiefe entspreche nämlich so gar nicht dem Charakter seiner ehemaligen Liebe.

Das verriet Robin der tz: "Daniel war sehr intelligent und würde niemals unüberlegt handeln. Er handelt zwar impulsiv, denkt aber über jeden Schritt nach." Vielleicht habe er einen kompletten Neuanfang wagen wollen, die Sache gut durchdacht und noch besser strukturiert: "Eine Theorie, die auf alle Fälle Daniel zuzutrauen wäre, aber auch eben nur auf Hypothesen basiert." Gleichzeitig gab er zu, dass es sich bei diesen Überlegungen wohl eher um einen Wunsch handele, da der ihm Hoffnung schenke.

Auslöser für diese Worte war ein anonymes Schreiben, das die Tageszeitung erreicht hatte. Der Verfasser habe mit Daniel in Kontakt gestanden, habe ihn getroffen und mit ihm telefoniert. "Er ist nicht tot. Daniel wollte immer aussteigen, so richtig, dass man ihn für tot erklärt und dann ein neues Leben beginnen", schrieb der anonyme Informant. Sein Verschwinden habe medienwirksam sein müssen, so, dass es alle mitbekämen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Facebook / danielkaiserkueblboeck Daniel Küblböck, Ex-DSDS-Kandidat

Action Press / Gregorowius,Stefan Daniel Küblböck bei "Let's Dance" 2015

Instagram / daniel_kaiserkueblboeck Daniel Küblböck mit Chihuahua Detlef



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de