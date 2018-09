Julia Prokopy (23) spricht ganz offen über ihren Beauty-Eingriff! Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin wollte ihre Modelträume bei der vergangenen Germany's next Topmodel-Staffel verwirklichen – wurde aber nicht zur Siegerin gekührt. Trotzdem hat es die 23-Jährige geschafft: Sie ziert als "Miss Oktober" das Playboy-Cover der Wiesn-Ausgabe. Auf den ästhetischen Bildern zeigt die Nürnbergerin ganz stolz ihr Holz vor der Hütte. Noch vor vier Jahren hätte sich Julia in so einer Pose aber nicht wohlgefühlt – erst seit einer Brust-OP hat die Blondine genug Selbstvertrauen!

"Ich habe mir direkt mit 18 meine Brüste machen lassen, da ich zuvor nur eine kleine Wölbung hatte, in etwa so groß wie eine Kontaktlinse. Dadurch habe ich mich nie wirklich fraulich fühlen können", gab die Bayerin im Interview mit t-online zu. Die Beauty sei nach dem Eingriff nun megahappy mit sich – zähle ihre Boobies zu ihren liebsten Körperteilen. Und auch wenn ihre Familie vor der Operation nicht wirklich überzeugt war, sind sie nun froh, dass sich Julia jetzt akzeptiert.

Für Julia blieb es allerdings nicht bei dieser einen Schönheits-Prozedur. Die TV-Bekanntheit hat sich Anfang des Jahres nach zwei verpfuschten medizinischen OPs in ihrer Kindheit noch einmal das Riechorgan richten und dabei auch gleich eine optische Korrektur durchführen lassen!

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy, Playmate

Anzeige

Friedrich,Jürgen / ActionPress Julia Prokopy, Miss Nürnberg

Anzeige

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy vor ihrer Nasen-OP

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de