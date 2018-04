Wenn schon Operation, dann auch richtig! Schon während ihrer Bachelor-Teilnahme machte Julia Prokopy (22) klar, wie wichtig ihr ihr Äußeres ist. Nach einer Brustvergrößerung 2014 war nun die Nase der 22-Jährigen an der Reihe: Da ihr Riechorgan nach zwei OPs in ihrer Kindheit stark beschädigt war, musste sich die Blondine nun ihr Näschen korrigieren lassen – und dabei gönnte sich Julia gleich einige optische Anpassungen! In ihrer Instagram-Story dokumentierte die Stewardess die Zeit nach dem Eingriff: "So langsam geht’s mir schon besser. Mein Auge schwillt hier ein bisschen blau an und mein Ohr sieht wie so ein kleiner Horrorfilm aus!"



