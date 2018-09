Ein neuer Kappès ist geboren – oder doch ein Kappés? Diese Frage um die richtige Schreibweise von Denise Kappès (28) und Pascal Kappés (28) Nachnamen besteht seit dem Tag, an dem sich die beiden TV-Stars das Jawort gegeben haben. Nach einer Weile einigten sich die mittlerweile getrennten Social-Media-Stars darauf, sich nicht zu einigen: Pascal schreibt sich mit einem Accent aigu von unten links nach oben rechts, während Noch-Ehefrau Denise den Accent grave bevorzugt. Schön und gut, aber wie wird denn jetzt ihr neugeborener Sohn heißen?

Fakt ist, dass der gebürtige Kappés, Pascal, sich tatsächlich falsch schreibt: Gegenüber Promiflash bestätigte er: Denise' Schreibweise ist eigentlich die Richtige, was ihm aber stets egal war. "Ich schreibe mich seit 27 Jahren Kappés mit Accent aigu von unten links nach oben rechts auf dem e. Und so wird sich demnächst meine Frau auch schreiben", meinte er damals noch. Blöd nur, dass Denise nie auf den Buchstaben-Zug aufsprang: Sie schreibt sich bis heute Kappès. Jetzt, nachdem die beiden Nachwuchs bekommen haben, geht das Namens-Chaos also von vorne los.

Wie ihr Sprössling nun mit Nachnamen heißen wird, weiß man zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht – immerhin ist der Kleine erst vor wenigen Minuten geboren. Über den Vor- und Mittelnamen ist aber schon einiges bekannt: Die Anfangsbuchstaben lauten B und M – wobei der Zweitname von Denise' neuem Freund Tim mitgewählt wurde.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn, September 2018

Anzeige

Promiflash Pascal und Denise Kappès

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès und ihr Freund Tim

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de