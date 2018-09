Na das hört sich wirklich nach einem richtigen Traumpaar an! Kurz vor dem Love Island-Showdown am Montag kommt nun alles raus – die verbliebenen Kandidaten mussten sich einem superharten Lügendetektor-Test stellen! Auch Sunnyboy Tobias musste einige Fragen bezüglich seiner Liebsten Natascha beantworten, nachdem die zwei nun endlich wieder vereint sind! Und diese Aussage brachte die Beauty selbstverständlich zum Strahlen: Tobi sieht in Natascha eine Heiratskandidatin!

Der 25-Jährige erzählte dem Lügendetektor, dass die Beauty seiner Meinung nach eine Frau zum Heiraten ist – und die Maschine befand seine Antwort für wahr! Anschließend gab Tobi an, dass er sich mit seiner Kuppelshow-Partnerin eine gemeinsame Zukunft vorstellen kann und auch diese Aussage wurde mit einem grünen Licht und einem Grinsen seitens Natascha belohnt! Da der 25-Jährige diese Challenge so glänzend bestanden hat, sieht es wirklich gut aus für NaTobi! Ob die beiden es auch ins Finale schaffen werden? Verliebt genug wirken die beiden allemal!

Unter den Zuschauern gibt es zumindest superviele Fans des Pärchens, die sich riesig gefreut haben, dass die Turteltauben am Ende doch wieder zueinandergefunden haben! Auch bei der Umfrage, welches "Love Island"-Paar der Liebling der Promiflash-Leser sei, belegten Natascha und Tobi hinter Tracy und Marcellino immerhin den zweiten Platz! Ob das am Ende ausreichen wird?

Das große Finale von "Love Island" am Montag, den 1. Oktober, um 22:15 Uhr bei RTL II

RTL II, Love Island Natascha Beil und Tobias Wegener, "Love Island"-Paar

RTL II / Love Island Tobias Wegener im Lügendetektortest bei "Love Island" Folge 18

RTL II / Magdalena Possert Tobias Wegener und Natascha Beil

