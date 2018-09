Love Island geht in die heiße Phase: Am Montagabend steht für die liebeshungrigen Singles das Finale an – und dann auch das Sieger-Pärchen fest. Der Weg dahin war für keines der Couples leicht. Es wurde gelästert, geflennt und geflirtet, was das Zeug hielt. Doch nach all dem Drama scheinen sich nun fünf Paare in der Kuppelshow gesucht und gefunden zu haben. Aber wer holt sich denn nun die 50.000 Euro? Die Promiflash-Leser haben einen klaren Favoriten.

Sieger der Herzen ist aber ganz klar das Duo "Tobilino". Die beiden Fitness-Fans sind auf der Liebes-Insel dicke Freunde geworden und hegten und pflegten ihre Bromance in den vergangenen drei Wochen ausgiebig. "Tobi und Marcellino. Das kann nur Liebe sein. Eine echte und wahre Männer-Freundschaft", lautete nur einer der vielen Kommentare auf Facebook.

Yanik hat erst spät gemerkt, dass sein Herz für Lisa schlägt. Trotz später Zündung gaben die zwei in den vergangenen Tagen noch einmal richtig Gas, hatten sogar Sex in der Privatsuite UND dem Gemeinschafts-Schlafzimmer. Die Promiflash-Leser scheinen sie damit aber trotzdem nicht überzeugt zu haben. In der Umfrage lagen sie mit nur 5,4 Prozent der 15.301 abgegebenen Stimmen (Stand: 30.09.2018, 12:30 Uhr) auf dem fünften Platz, dicht gefolgt von Sebi und seiner Jessi. Die haben trotz des ausgiebigen Matratzensports – zumindest laut der Abstimmung – keine Chancen aufs Siegertreppchen. Victor und Nachzüglerin Joana haben es hingegen in der Kürze der Zeit zumindest ins gute Mittelfeld geschafft.

Dann bleiben nur noch zwei Paare: "NaTobi" galt eigentlich von Staffelbeginn an als DAS Traumpaar. Danach bahnte sich aber eine heftige Beziehungskrise an. Zwar feierten Natascha und Tobias am Freitagabend ein drittes Comeback, für den Pärchen-Thron hat es aber trotzdem nicht ganz gereicht. Mit 32,4 Prozent liegen sie deutlich hinter den Spitzen-Kandidaten: Tracy und Marcellino. Fast die Hälfte, also 44,6 Prozent, der Umfrage-Teilnehmer sehen die beiden ganz vorne und glauben, dass sie auch nach der Show noch zusammenbleiben werden.

RTL II / "Love Island" Lisa und Yanik Strunkey nach der Paarungszeremonie in Folge 14 von "Love Island"

RTL II / "Love Island" Sebastian Kögl und seine Jessica Fiorini bei "Love Island"

RTL II / "Love Island" Joana und Victor bei "Love Island" 2018

Love Island, RTL II Tobias Wegener und Natascha Beil, "Love Island"-Paar

RTL II / "Love Island" Marcellino Kremers und Tracy Candela bei "Love Island"

RTL II / Magdalena Possert Marcellino und Tobias, "Love Island"-Kandidaten an Tag acht



