Liebes-Comeback bei Natobi! Natascha Beil und Tobias Wegener waren bei Love Island von Anfang an ein Paar. In den vergangenen Tagen schien es sich bei den beiden Islandern allerdings ausgeturtelt zu haben. Seit der vergangenen Paarungszeremonie gingen sie dann sogar ganz offiziell getrennte Wege. So richtig voneinander losgekommen sind die Ex-Germany's next Topmodel-Beauty und der Maler und Lackierer dann allerdings doch nicht. Bei der heutigen Entscheidung haben sie jetzt tatsächlich wieder zueinandergefunden!

Eigentlich standen mit Janine Eibner und Richard Heinze schon neue Flirtpartner für die beiden Singles bereit. Doch frei nach dem Motto "alte Liebe rostet nicht", hatten die beiden Neuzugänge bei dem Ex-Paar keine Chance. An der Brücke der Herzen mussten Tascha und Tobi sich heute entscheiden: Bleiben sie bei ihren neuen Partnern oder wollen sie es doch noch einmal miteinander versuchen? Nach kurzem Zögern besiegelte dann aber ein leidenschaftlicher Kuss schnell die Liebes-Reunion der beiden Fanlieblinge!

Aber sind die Gefühle des On-Off-Pärchens wirklich echt? Oder hat sich Natobi nur aus Kalkül wieder gepaart? In der vergangenen Folge mussten Taschas Partner Babak Cheraghpour und Tobis Partnerin Janina Celine Jahn die Liebes-Insel verlassen. Damit waren beide mit einem Schlag schließlich wieder Single – und das kurz vorm großen Finale!

Neue Folge von „Love Island“ am Sonntag, den 30. September, um 22:15 Uhr bei RTL II. Alle Wiederholungen der Woche am Samstag, den 29. September, ab 22:50 bei RTL II

RTLII Tobias Wegener und Natascha Beil bei der "Love Island"-Paarungszeremonie

RTLII Richard und Natascha bei "Love Island"

RTLII Janine und Tobias bei der "Love Island"-Paarungszeremonie

