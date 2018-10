Ob diese Körperbemalung tatsächlich von Dauer ist? Vor zwei Jahren hatte Julia Wulf (23) ihren Traum wahr gemacht: Sie überzeugte Germany's next Topmodel-Chefin Heidi Klum (45) von ihren Qualitäten und durfte im Rahmen der Show mit der Modelmama um die Welt jetten. In den vergangenen Jahren sorgte allerdings nicht nur ihr Können als Model für Aufsehen – auch anhaltende Mager-Vorwürfe brachten die Hamburgerin immer wieder in die Schlagzeilen. Jetzt steht allerdings etwas ganz anderes im Mittelpunkt der Fan-Diskussionen: Hat sich Julia wirklich ein Gesichtstattoo stechen lassen?

Auf ihrem Instagram-Account teilte Julia nun einen Schnappschuss von dem vermeintlich neuen Kunstwerk auf ihrem Körper. "Da geht man einmal nach New York", betitelte die Schönheit die Aufnahme. Neben ihrem Outfit sticht dabei aber vor allem der Schriftzug "Dangerous" (zu Deutsch: gefährlich) auf ihrem Kinn ins Auge. Zusätzlich ist der Beitrag noch mit dem Hashtag #Gesichtstattoo versehen. Julias Follower schienen angesichts der ungewöhnlichen Körperkunst ihren Augen kaum zu trauen und bombardierten die ehemalige GNTM-Kandidatin mit Fragen: Ist das Tattoo in ihrem Gesicht tatsächlich echt? Aufgelöst hat die Blondine dieses Rätsel bisher allerdings noch nicht.

Ihren Traum vom Castingshow-Sieg musste die 23-Jährige damals in der neunten Folge unfreiwillig aufgeben. Eine Lungenentzündung hatte Julia dazu gezwungen, ihr TV-Abenteuer abzubrechen. Aufgeben kam für die Schönheit dennoch nicht infrage: Sie nahm ihre Karriere einfach selbst in die Hand und ist heute ein gefragtes Model!

Matthias Nareyek / Getty Images Julia Wulf 2017 bei der Fashion Week in Berlin

Instagram / juleslw Julia Wulf am Anna Bay in New South Wales

Matthias Nareyek / Getty Images Julia Wulf bei der Berlin Fashion Week 2018

