Bisher machte Annemarie Carpendale (40) ein Geheimnis aus dem Namen ihres Babys. Trägt sie jetzt des Rätsels Lösung um den Hals? Mitte Mai wurden die Moderatorin und ihr Mann Wayne (41) zum ersten Mal Eltern. Einige witzige Familien-Schnappschüsse haben die beiden seither zwar mit ihren Fans geteilt – wie der Spross aussieht und vor allem wie er heißt, behielt das Paar jedoch für sich. In der Öffentlichkeit nannten sie ihren Sohnemann immer "Mini C", also "Mini-Carpendale". Eine Kette brachte Annemaries Fans nun allerdings ins Grübeln: Heißt der Kleine vielleicht Jack?

Auf ihrem aktuellen Instagram-Foto präsentiert Annemarie ihr Dirndl für das diesjährige Oktoberfest. Dazu trägt die 40-Jährige ein interessantes Schmuckstück: Einen Kettenanhänger aus geschwungenen Lettern, die das Wörtchen "Jack" bilden. Zusätzlich ziert ein kleiner Stern den Namenszug. "Verliebt in diese Details", kommentierte sie selbst das Pic – und meinte damit vielleicht nicht nur die blumige Tracht. Tatsächlich hat sie die Kette nicht zum ersten Mal getragen: Schon während ihrer Schwangerschaft sah man das Accessoire des Öfteren hervorblitzen.

Ob es sich bei dem Schriftzug tatsächlich um den Vornamen ihres Kindes handelt, hat die Moderatorin nicht verraten. Überraschend wäre es jedoch nicht, wenn sich das Pärchen für einen englischen Namen entschieden hätte – immerhin hat das schon fast Tradition bei den Carpendales: Auch Papa Wayne und Opa Howard (72) hören nicht auf deutsche Namen. Glaubt ihr, dass der Kleine Jack heißt? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Baby

Instagram / Annie_carpendale Annemarie Carpendale mit Sohn

WENN Howard und Wayne Carpendale am Filmset von "Lebe dein Leben"

