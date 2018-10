Stehen die richtigen Turteltauben im Love Island-Finale? Drei Wochen in der mallorquinischen Villa liegen nun hinter den liebeshungrigen Singles. Es wurde geflirtet, geknutscht, gefummelt und sich ver- und entpaart. Die Zuschauer wählten am Sonntagabend die drei Couples, die sich dabei am besten anstellten, ins Finale – und schickten damit auch zwei Paare kurz vor der Ziellinie nach Hause: So mussten die Sex-Rekord-Halter Sebastian Kögl und Jessica Fiorini sowie das On-Off-Duo Yanik Strunkey und Lisa ihre Sachen packen. Doch sind die Fans letztendlich mit dem finalen Ergebnis zufrieden?

In einer Promiflash-Umfrage zeigten sich die Leser zufrieden mit der Final-Besetzung. Die Frage, ob die Exits von Yanik und Lisa sowie Jessica und Sebastian berechtigt seien, beantworteten insgesamt 1.835 Leser (Stand: 1. Oktober; 9.00 Uhr). Dabei klickten nur 240 User – und damit bloß 13,1 Prozent – auf die Antwortmöglichkeit: "Schade, ich hätte beiden Paaren den Sieg gegönnt". Ganze 1.595 Abstimmende, also 86,9 Prozent, waren hingegen der Ansicht, dass genau die Richtigen die Sendung verlassen mussten.

Um die Siegesprämie von 50.000 Euro dürfen nun noch Natascha Beil mit Tobias Wegener, Marcellino Kremers und Tracy Candela, genauso wie Victor Seitz und seine Joana kämpfen. Glaubt ihr, dass es alle der übrigen drei Paare miteinander ernst meinen? Stimmt in der Umfrage ab!

Nächste Folge von “Love Island” heute um 22:15 Uhr bei RTL II.

RTL II / Love Island Yanik und Lisa bei "Love Island", Folge 18

RTL II / "Love Island" Sebastian und Jessica bei "Love Island" 2018

RTLII Die "Love Island"-Kandidaten bei der Paarungszeremonie

