Lieferte Love Island nur kurzfristige Begegnungen oder auch dicke Freundschaften? Yanik Strunkey und Lisa mussten das Kuppelformat am Sonntag kurz vor dem Finale trotz großen Liebes-Outings verlassen. Damit ging ihnen die Siegesprämie von 50.000 Euro schon mal ganz gewiss flöten. Aber gehen sie auch in anderer Hinsicht mit leeren Händen nach Hause? Wohl nicht! Das Pärchen verriet, dass sie mit einigen von ihren ehemaligen Mitbewohnern den Kontakt halten wollen!

Nach ihrem Show-Exit statteten Lisa und Yanik Chethrin Schulze (26) in ihrem Livestream "Aftersun" auf Facebook einen Besuch ab. Auf die Frage der Neu-Moderatorin, mit wem die beiden in Kontakt bleiben wollen, antwortete Lisa kurz und knapp: Sebastian Kögl solle auch nach dem Kuppelsendungs-Ende ihr Bro bleiben. Bei Yanik war die Freundesliste da schon etwas länger: "Ich mit all den Jungs auf jeden Fall! Wir waren alles Typen, die keinen Stress gesucht haben und mit allen Leuten klargekommen sind, miteinander klargekommen sind", schwärmte der 31-Jährige. Ein After-"Love Island"-Treffen sei bereits in der Planung – sie wollten sich schnellstmöglich wiedersehen.

Dass die männlichen Junggesellen sich besonders gut untereinander verstanden haben, fiel nicht nur den Zuschauern, sondern auch den Single-Damen auf. Wegen der engen Bindung unter den Boys fühlten sich die Mädels sogar hin und wieder von ihren Partnern vernachlässigt.

