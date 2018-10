So sollte ihr Familienurlaub nicht starten. Nur wenige Wochen nach ihrer Bauchstraffung zog es Nadine Zucker (33) mit ihren beiden Männern jetzt in die Ferne. Eigentlich hat sich das Trio darauf gefreut, unter der Sonne Mexikos endlich mal die Seele baumeln zu lassen und die Zeit fernab des Alltags zu genießen. Von Entspannung waren die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihre Liebsten aber gerade in den ersten Tagen weit entfernt: Nadines Mann Patrick und Sohnemann Tayler Jerome mussten ins Krankenhaus!

Auf Instagram gibt die YouTuberin ihren Fans jetzt ein Update und erklärt, warum die ersten Tage ihres Urlaubs alles andere als traumhaft waren: "Da meine beiden Männer Tayler und Patrick sich bereits am zweiten Tag hier in Playa del Carmen eine Lebensmittelvergiftung weggeholt haben und ins Krankenhaus mussten, war der Schock und die Sorge natürlich groß". Auch das Hotelzimmer sei eine Enttäuschung gewesen: Neben zahlreichen Gefahrenquellen haben auch ungewollte Krabbeltierchen für Unmut im Paradies gesorgt.

Mittlerweile gehe es dem Vater-Sohn-Gespann aber Gott sei Dank wieder besser – und auch ein Zimmerwechsel sorgt für Glücksgefühle. "Daher haben wir jetzt die letzte Hälfte unseres Urlaubs schöner als die erste", freut sich die 33-Jährige.

