Falls der innere Schweinehund mal im Weg steht, weiß Sophia Thiel (23) sich zur Wehr zu setzen! Die Blondine gehört nicht umsonst zu den größten Fitness-Influencerinnen Deutschlands. Seit Jahren hält sie sich supererfolgreich im Business und vor allem auch top in Form. Vor ein paar Tagen hat sie ihre Fans mit ihrem Red-Carpet-Auftritt bei den Goldene Kamera Digital Awards vom Hocker gehauen: Durchtrainiert bis in die letzte Körperpartie posierte sie bei dem Event für die Fotografen. Doch dahinter steckt auch eine Menge Arbeit. Jetzt erzählt Sophia, wie sie es schafft, sich trotz Motivationsflauten an manchen Tagen zum Training aufzurappeln.

Im Interview mit Bunte sprach die 23-Jährige über ihr Leben als Vollzeit-Sportlerin. Wie alle Menschen wacht aber auch sie nicht immer mit riesiger Sportlust auf. Wenn sie tatsächlich mal einen kleinen Kampf mit dem Schweinehund bewältigen muss, hat die YouTuberin ganz bestimmte Geheimwaffen, auf die sie zurückgreift: "Meine besten Tipps: laute Power-Musik, Motivationsvideos auf YouTube schauen, Kaffee oder grünen Tee trinken, motivierende Bilder oder Sprüche aufhängen oder als Handy-Hintergrund einrichten... Und dann geht's los!"

Dass diese Taktiken offenbar funktionieren müssen, beweist Sophia mit ihrem Hammer-Body zur Genüge. Motivation braucht der Webstar für seinen momentanen Trainingsplan immerhin reichlich: "Aktuell trainiere ich jede Muskelgruppe einmal die Woche und mache regelmäßig Ausdauertraining – jedoch lieber an der frischen Lust draußen oder mit Freunden zusammen", erklärte sie dem Magazin.

