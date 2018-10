Skurriler Auftritt von Lindsay Lohan (32) – mit schmerzhaften Folgen! Die Schauspielerin ist für ihr manchmal seltsames Verhalten und ihre Drogen- und Alkoholexzesse bereits bekannt. Jetzt macht die "Girls Club"-Darstellerin allerdings mit einem besonders bizarren Video im Netz von sich Reden: Sie beschuldigt eine Familie, deren Kinder verkaufen zu wollen – bei dem Versuch die Kids zu "retten", fängt sie sich einen Schlag ins Gesicht ein!

Diese verrückte Situation stellte die 32-Jährige am Freitagabend selbst auf Instagram live ins Netz. Auf einer Straße in Moskau trifft Lindsay auf eine Familie mit zwei Söhnen – die der Hollywoodstar für syrische Flüchtlinge hält. Wie der Rotschopf seinen Followern mitteilt, ist er überzeugt, dass die Eltern ihre Kinder an Menschenhändler verkaufen wollen. Wie sie auf diese Idee gekommen ist, weiß allerdings wohl nur Lindsay selbst. Die verwunderte Familie versucht irgendwann, der etwas aufdringlichen Schauspielerin zu entkommen – aber ohne Erfolg! Lindsay läuft ihnen – immer mit ihrer Handykamera bewaffnet – hinterher und verspricht den Jungs auf Arabisch, sie zu retten. Als LiLo allerdings eines der Kinder festhält und mitnehmen will, wird es der Mutter offenbar zu bunt: Sie schlägt Lindsay scheinbar ins Gesicht!

Erst da lässt die gebürtige New Yorkerin von ihrem Vorhaben ab. Unter Tränen berichtet sie ihren Followern dann noch, wie geschockt und verängstigt sie ist. Eine Erklärung für diesen skurrilen Zwischenfall liefert sie bisher allerdings nicht.

Getty Images Lindsay Lohan bei der Gabrielle's Gala

Slaven Vlasic/Getty Images for Daily Mail Lindsay Lohan bei einer DailyMail-Party

Getty Images Lindsay Lohan bei einer Moschino Show in London

