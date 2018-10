Wer zaubert Domenico De Cicco Herzen ins Gesicht? Seine letzte Freundin war das blonde Reality-Sternchen Evelyn Burdecki (30) – die beiden früheren Turteltauben hatten sich in dem Dating-Format Bachelor in Paradise kennen- und liebengelernt. Knapp zwei Monate nach dem Ende der Show trennte sich das Reality-Couple. Nun postete der 35-Jährige im Netz einen verdächtigen Post: Hat er wieder Schmetterlinge im Bauch?

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Vollblutitaliener einen eigentlich harmlosen Clip von sich, wie er durch ein Gebäude geht. Doch der Hashtag zu dem Social-Media-Beitrag macht stutzig: #verliebt. Außerdem benutzte der Influencer für sein Mini-Video einen Herz-Filter. Was hat das zu bedeuten? Das will auch ein Follower von dem früheren Bachelorette-Teilnehmer im Netz wissen. Eine Antwort blieb der Barrträger der Userin schuldig – seine Fans werden sich wohl noch etwas in Geduld üben müssen.

Bald kommt auf Domenico sowieso eine ganz neue Rolle zu: Er wird Vater! Eine Verflossene von ihm erwartet sein erstes Kind: "Ich freue mich einfach drauf, es im Arm zu halten und ich lasse es auf mich zukommen. Ich meine, man wird ja nicht als Meister geboren, wir schauen einfach, was alles kommt", erzählte er vor wenigen Tagen gegenüber Promiflash.

Thomas Lohnes / Getty Images Domenico de Cicco und Evelyn Burdecki

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Domenico De Cicco, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

Anzeige

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco, deutscher Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de