Traurige Nachrichten aus der Motorsport-Welt! Zwei Jahre arbeitete Kate Woodcock als Grid-Girl, war unter anderem für Formel-1-Ass Lewis Hamilton (33) tätig. Am vergangenen Donnerstag nahm ihr Leben ein tragisches Ende: Das Model starb bei einem Autounfall. In Sutton Coldfield nahe Birmingham soll Kate die Kontrolle über ihren Wagen verloren haben – und in eine Mauer gekracht sein. Jetzt nimmt ihre Modelagentur Abschied von der jungen Frau!

Auf dem offiziellen Twitter-Account ließen die Verantwortlichen ihrer Trauer freien Lauf. "Wir wollen uns die Zeit nehmen, einen speziellen Tribut auszusprechen für Kate Woodcock, die am Donnerstag tragisch ums Leben gekommen ist", heißt es in dem Netz-Statement. "Wir sind zutiefst geschockt und traurig, eine solch liebevolle, schöne Frau zu verlieren. Sie war ein herausragendes Model, das immer strahlte", endet der emotionale Post. Für Kate soll laut Metro jede Hilfe zu spät gekommen sein: Sie verstarb noch am Unfallort.

Lewis selbst äußerte sich bisher noch nicht zu dem schrecklichen Ableben der 30-Jährigen. Der Rennfahrer teilte aber ein Video auf seinem Instagram-Account, in dem er an seine Follower appellierte, das Leben zu schätzen und zu genießen. "Kein Drama, nur positive Vibes. Habt eine wundervolle Woche. Möge Gott euch beschützen", kommentierte er den Clip.

Instagram / kate_woodcock Kate Woodcock, Model

Instagram / kate_woodcock Kate Woodcock, Grid-Girl

ATP/WENN Lewis Hamilton bei einer Pressekonferenz



