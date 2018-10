Seit fast zehn Monaten hat im Leben von Anna-Maria Zimmermann (29) nicht mehr ihr Engagement am Ballermann oberste Priorität: Im Dezember 2017 brachte die einstige DSDS-Kandidatin ihren ersten Sohn Matti zur Welt. Seitdem stellt der kleine Knirps das Leben der Sängerin auf den Kopf! Statt auf der Partymeile Woche für Woche auf der Bühne zu stehen, wechselt Anna-Maria nun Windeln. Doch nach und nach wagte sie inzwischen wieder die Rückkehr ins Schlagerbusiness. Wie geht es der Mama bei dem Balance-Akt zwischen Kind und Karriere?

Neun Jahre performte Anna-Maria einmal die Woche im Bierkönig. 2018 spielte sie nur zweimal in der berüchtigten Party-Höhle: zum Auftakt im April und vor wenigen Tagen. Mit Bild sprach die 29-Jährige nun, wie es ihr mit der neuen Situation geht: "Früher hat mir das Hin- und Herfliegen viel Spaß gemacht, aber jetzt habe ich einen neun Monate alten Scheißer zu Hause. Da klappt das nicht mehr so", stellte sie fest. Ein Gutes habe es aber, dass sie nun mehr Zeit in ihrer Heimat verbringe: Endlich kann Anna-Maria ihren grünen Daumen ausleben! "Ich habe das erste Mal meinen Garten blühen sehen. Rosen, Rasenmähen. Das ist toll!"

Ihre Karriere als Schlagersängerin möchte sie aber für die Familie nicht komplett an den Nagel hängen: Anna-Maria hat wieder vor, mehr aufzutreten – allerdings nicht mehr auf der Sonneninsel. Allein im September absolvierte sie bereits 27 Konzerte in Deutschland. Der große Vorteil: Danach kann sie direkt wieder zu ihrem kleinen Matti zurückkehren. Während Mama ihre Show durchzieht, passt übrigens Oma Zimmermann auf den Rabauken auf.

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann mit ihrem Sohn Matti, 2018

Anzeige

Alexander Koerner/Getty Images Anna-Maria Zimmermann, Sängerin

Anzeige

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann und ihr Sohn Matti

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de