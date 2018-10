Er war lange Zeit wohl der begehrteste Junggeselle schlechthin: Prinz Harry (34). Wilde Partys, exzessive Alkoholeskapaden, zügellose One-Night-Stands – der Duke of Sussex ließ nichts an Skandalen aus. Doch der royale Rotschopf bekam die Kurve und setzte sich vermehrt für wohltätige Zwecke ein. Dann kam mit der Suits-Schauspielerin Meghan Markle (37) eine wichtige Frau in sein Leben. Doch Fotograf Arthur Edwards behauptet jetzt: Die Hochzeit mit Meghan habe Harry negativ verändert.

Edwards arbeitet schon seit mehr als 40 Jahren als Fotograf für das britische Königshaus und hatte auch schon Prinzessin Diana (✝36) vor der Linse. In der Serie The Royal Box erklärte er, wie die Hochzeit im Mai Harry negativ beeinflusst: "Er hatte immer eine gute Beziehung zu den Medien. Er agierte immer in irgendeiner Art und Weise mit den Medien. Das hat jetzt komplett aufgehört." Doch der 78-Jährige räumte auch ein, dass diese Distanz wohl damit zu tun hat, dass er seine Frau nur beschützen möchte.

Der 34-Jährige und die gebürtige Kalifornierin lernten sich durch einen gemeinsamen Freund im Juli 2016 in London kennen. Der Kensington Palace bestätigte die Beziehung zwischen den beiden vier Monate später in einem Schreiben erstmals öffentlich.

Ben Stansall - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Loughborough 2018

Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Polo-Turnier

