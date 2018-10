Tja, dieser Schuss ging wohl nach hinten los! Anna Faris (41) ist Kritik im Netz mittlerweile gewöhnt. Nachdem die Schauspielerin im vergangenen August die Trennung von ihrem Ex Chris Pratt (39) bekannt gegeben hatte, haben die Reaktionen der Community für extremen Unmut gesorgt. Das ist allerdings nichts im Vergleich zu dem, was sich Anna im Social Web jetzt gefallen lassen musste. Ein harmlos wirkender Schnappschuss löste einen geballten Shitstorm aus.

Auf den ersten Blick ist es ein witzig gemeinter Post – auf den zweiten Blick ließ er bei zahlreichen Usern die Alarmglocken schrillen. Die 41-Jährige posiert auf dem Foto in einem hautengen Höschen und schwarzen Overknees, ein Anblick, der den Fans so gar nicht gefiel. Der Grund: Anna sei viel zu dünn. "Du siehst so ungesund aus, iss mal", "Das ist alarmierend" und "Ich fühle, dass dieses Bild ein Hilferuf ist, ich hoffe, du bekommst die Hilfe, die du brauchst", zitierte HollywoodLife drei Nutzer von Hunderten. Persönlich reagierte der "Scary Movie"-Star noch nicht auf die Mager-Kritik, löschte das Pic allerdings kurze Zeit später aus ihrem Feed.

Obwohl der Beitrag zahlreiche Follower in Schockstarre versetzte, fanden sich auch einige, die Anna in Schutz nahmen und ihr Mut machten. Body-Shaming habe in ihren Augen nichts im Internet zu suchen, sie sei fantastisch, so wie sie ist.

Getty Images Anna Faris, Schauspielerin

Frazer Harrison/Getty Images Anna Faris, Schauspielerin

Getty Images Anna Faris bei den Emmys 2017

