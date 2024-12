Chris Pratt zieht um: So läuft Co-Parenting mit Anna Faris

"Guardians of the Galaxy"-Star Chris Pratt (45), Vater von mittlerweile vier Kindern, und seine Frau Katherine Schwarzenegger (34) schweben im Babyglück: Anfang dieses Monats kam ihr Sohn Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt auf die Welt. Doch neben dem Familienzuwachs steht für das Paar, das seit 2019 verheiratet ist und bereits die Töchter Lyla (4) und Eloise (2) hat, eine weitere große Veränderung an. Sie sind mit dem Umzug in ihr neu gebautes Traumhaus in Brentwood, Kalifornien, beschäftigt. Das wird auch Auswirkungen auf die Co-Parenting-Situation mit Chris' Ex-Frau Anna Faris (48) und ihrem gemeinsamen Sohn Jack haben, wie Hello! berichtet.

Chris und Anna trennten sich 2017 nach acht Jahren Ehe und teilen sich seitdem das Sorgerecht für ihren 12-jährigen Sohn Jack. Um ihm Stabilität zu bieten, hatten sie vereinbart, für fünf Jahre in einem Umkreis von acht Kilometern voneinander zu leben. Diese Vereinbarung ist nun abgelaufen, und mit dem geplanten Umzug werden Chris und Katherine künftig mehr als zehn Meilen von Anna entfernt wohnen. Obwohl die Distanz nun größer ist, hoffen laut Hello! alle Beteiligten, dass das Co-Parenting weiterhin reibungslos verläuft. Schließlich liegt das neue Zuhause weniger als 40 Autominuten entfernt, was die gemeinsame Betreuung von Jack ermöglichen soll.

Anna hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihr ein harmonisches Verhältnis zu Chris und Katherine ist. In einem Interview im Podcast "Divorce Sucks!" sagte sie: "Groll hegen ist nichts, was Chris und ich tun. Wir wollten sicherstellen, dass Jack glücklich ist, aber auch, dass wir glücklich sind und uns gegenseitig unterstützen." Sie fügte hinzu: "Ich schätze ihre Unterstützung sehr." Auch über Katherine fand sie warme Worte: "Sie ist großartig. Ich liebe es, wie sie mit Jack umgeht." Bereits in einem früheren Interview verriet der "Mom"-Star, dass sich die gesamte Familie im Laufe der Jahre immer näher komme.

Getty Images Anna Faris, Chris Pratt und ihr Sohn Jack auf dem Walk of Fame in Hollywood

Getty Images Anna Faris, Schauspielerin

