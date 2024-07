Diese Angewohnheit ihres Sohnes macht Anna Faris verrückt!

Seit mehr als elf Jahren ist Anna Faris (47) stolze Mama ihres Sohnes Jack. Somit steht der Kleine kurz vor der Phase, die nahezu alle Eltern fürchten: die Teenagerjahre! Bei ihrem Auftritt in der Talkshow "Today With Hoda & Jenna" verrät Anna, dass sie bereits das eine oder andere Anzeichen für Jacks bevorstehenden Lebensabschnitt erkennen konnte. "Wenn er so etwas fragt wie: 'Mama, wo ist mein Rucksack?', obwohl er genau da steht", erzählt sie frustriert und fügt hinzu: "Ich sage dann etwas wie: 'Kannst du nicht sehen?' Wie soll ich ihm denn beibringen, einfach zu schauen?"

Im weiteren Gespräch mit Hoda Kotb und ihrem Gastmoderator Justin Sylvester stellt Anna fest, wie schnell die Zeit seit der Geburt ihres kleinen Jungen verflogen ist. Besonders beim Betrachten alter Fotos vermisse die "Scary Movie"-Darstellerin Jacks jüngere Jahre. Sie liebe jedoch auch den aktuellen Abschnitt seines Lebens. "Obwohl er mir gesagt hat, dass er glaubt, ein Achselhaar zu haben", witzelt Anna. Co-Moderator Justin versucht, die "House Bunny"-Darstellerin daraufhin scherzhaft aufzuziehen und weist sie darauf hin, die letzten Momente vor der Teenagerzeit noch in vollen Zügen zu genießen: "Mach dich bereit, Schatz. Es ist so weit. Hol dir jetzt noch alle Umarmungen und Küsse ab."

Jack stammt aus Annas Ehe mit Chris Pratt (45), die 2018 nach acht Jahren in die Brüche ging. Seitdem pflegen die beiden Schauspieler ein freundschaftliches Verhältnis und kümmern sich gemeinsam um ihren Sohn. Heute sind sowohl Anna als auch Chris wieder glücklich vergeben. Der Guardians of the Galaxy-Darsteller erwartet mit seiner Ehefrau Katherine Schwarzenegger (34) aktuell Baby Nummer drei. Auch Anna wagte erneut den Schritt vor den Traualtar. 2021 verriet sie in ihrem Podcast "Anna Faris is Unqualified", dass sie und der Kameramann Michael Barrett (54) sich bei einer heimlichen Zeremonie das Jawort gegeben hatten.

Getty Images Anna Faris, Chris Pratt und ihr Sohn Jack auf dem Walk of Fame in Hollywood

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der "Avengers: Endgame"-Premiere

