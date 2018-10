Die anderen Betten wurden ordentlich zum Wackeln gebracht! In der gerade beendeten Love Island-Staffel ließen gleich mehrere Pärchen ihrer Leidenschaft freien Lauf. Am Ende tauschten sie nicht nur in der Privatsuite intime Zärtlichkeiten, sondern parallel im Gemeinschaftsschlafzimmer aus. Ein Couple behielt seine Finger allerdings bei sich: Natascha Beil und Tobias Wegener blieben die drei Wochen in der Villa enthaltsam. Doch bereut es NaTobi, die Gunst der Stunde nicht genutzt zu haben?

Im Promiflash-Interview blickt der Zweitplatzierte sogar ein klein wenig stolz auf seinen Sexverzicht zurück: "Ich bin nicht der One-Night-Stand-Typ. Natürlich war man dort ein Couple und hat sich kennengelernt, aber dafür muss sich eine gewisse Vertrauensbasis aufbauen." Der Rest würde sich von alleine entwickeln. Er sei aber nicht traurig, dass es zwischen ihm und seiner On-Off-Partnerin nicht ans Eingemachte ging.

Natascha kann ihrem Liebsten nur zustimmen: "Das Warten lohnt sich ja auch, das macht das Ganze besonders." Ein Schäferstündchen vor laufenden Kameras wäre für die 28-Jährige sowieso nicht infrage gekommen. Sie wolle diese private Angelegenheit nicht mit der Öffentlichkeit und nicht mit ihrer Familie teilen, die ebenfalls vor den Bildschirmen saß.

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, bekannt aus der zweiten Staffel von "Love Island"

Anzeige

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil, "Love Island"-Kandidatin 2018

Anzeige

RTL II Natascha und Tobias bei einem "Love Island"-Date

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de