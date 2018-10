Sollte Kendall Jenner (22) jemals vor den Altar treten, wird's wohl keine Prinzessinnenhochzeit! Während ihre Schwestern schon fleißig Kinder bekommen, lässt es das Topmodel in Liebesdingen deutlich langsamer angehen. Lange Zeit galt Kendall als Single, mittlerweile wird dem zweitjüngsten Kardashian-Jenner-Clan-Mitglied jedoch eine Liaison mit dem jüngeren Bruder ihrer BFF Bella Hadid (21), dem 19-jährigen Anwar, nachgesagt. Auch wenn der nächste Schritt wohl erst mal noch in weiterer Ferne liegen dürfte, gab Kendall jetzt schon mal bekannt, wie ihre Eheschließung aussehen sollte!

In einer neuen Folge von Keeping up with the Kardashians widmete sich Kendall in einem Gespräch mit ihrer Stylistin und Freundin Jen Atkin den wichtigen Themen des Lebens – wie eben dem Gang zum Altar. Statt sich in typischer Kardashian-Manier ein riesiges, extravagantes Event zu wünschen, verriet die ältere Schwester von Kylie Jenner (21), dass sie sich im Fall der Fälle im Vorfeld gar nicht zu viele Gedanken um den besonderen Tag machen würde: "Ich möchte wirklich einfach nur zum Rathaus laufen und heiraten und mir einfach denken 'Scheiß drauf, lass uns das jetzt einfach machen!'"

Die Liebelei mit Anwar war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten der Familienshow noch nicht aktuell – sollte Kendall in ihm aber ihren zukünftigen Mann sehen, könnte eine Heirat also recht blitzartig daherkommen. Die Laufstegschönheit und der Hadid-Spross sollen bereits im Juni bei einer wilden Knutsch-Session erwischt worden sein. Kürzlich tauchten dann Fotos auf, die Kendall und Anwar zufälligerweise jeweils mit Knutschflecken am Hals zeigten.

Instagram / kyliejenner Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian und Kris Jenner

MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images Kendall Jenner auf der Mailand Fashion Week im Juni 2018

SplashNews.com Anwar Hadid in Mailand

