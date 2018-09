Reality-TV-Star Kim Kardashian (37) toppt sich mal wieder selbst: Eigentlich ist die Ehefrau von Rapper Kanye West (41) für ihre Selfies bekannt. Mindestens genauso beliebt auf Social Media sind allerdings die Bilder ihrer drei Kids. Besonders die Schnappschüsse von Saint (2) und Baby Chicago sind bei ihren Followern sehr beliebt. Doch Kims neuster Post könnte diese schnuckelige Bruder-Schwester-Fotoreihe in puncto Beliebtheit ablösen – denn noch süßer geht kaum noch!

Auf dieses Bild haben die Kardashian-Jenner-Fans sehr lange gewartet! Drei der fünf Schwestern sind in diesem Jahr fast zur selben Zeit Mama geworden. Während Kim Babygirl Chi per Leihmutterschaft im Januar bekommen hat, ist Kylies (21) Töchterchen Stormi am 1. Februar zur Welt gekommen. Zwei Monate später, am 12. April, durfte dann auch Khloé (34) mit True ihr erstes Kind Willkommen heißen. Seither begeistern die stolzen Mamis ihre Community mit zuckrigen Pics ihrer Kleinen. Die drei Cousinen auf einem Foto vereint, gibt es allerdings nicht – bis jetzt. Auf Instagram teilte Kim mit dem Titel "Die Drillinge" nun den allerersten niedlichen Schnappschuss von Chicago, True und Stormi.

Der Beitrag hat schon nach wenigen Stunden mehr als 4,7 Millionen Likes kassiert (Stand: 15. September 2018, 10:00 Uhr). "Eine niedlicher als die andere", "Oh mein Gott, das Foto ist legendär" oder "Das schönste und perfekteste Foto aller Zeiten", lauten nur drei der zahlreichen Kommentare unter dem Pic. Aber kein Wunder, es ist einfach zu süß, wie die Babygirls spielend auf dem rosafarbenden Teppichboden sitzen und mit großen Augen das Treiben hinter Kims Kamera verfolgen.

Instagram / Kimkardashian Chicago und Saint West, Kinder von Kim Kardashian und Kanye West

Instagram / kimkardashian True Thompson und Chicago West

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und Chicago West in rosa Pyjamas

