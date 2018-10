Bei ihnen ging es ziemlich heiß her bei Love Island! Die Rede ist natürlich von Jessica Fiorini und Sebastian Kögl, die den Sexrekord der diesjährigen Staffel aufgestellt haben. Obwohl die beiden regelmäßig die Betten zum Beben gebracht hatten, flogen sie nur eine Folge vor dem großen Finale aus der Kuppelshow und verpassten damit die Chance auf die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro. Doch haben sie dafür eine Beziehung mit aus der Sendung genommen?

Die Antwort auf diese Frage ist wohl ein klares Jein. In ihrer Instagram-Story erklärt die 22-Jährige: "Wir sind als Singles raus gegangen, aber wir stehen noch in Kontakt und schauen, was die Zukunft noch so bringt." Noch vielversprechender ist aber die kleine Liebeserklärung der Schweizerin, sie hege ganz klar Gefühle für den Bayern.

Ob die beiden eine gemeinsame Zukunft als Paar auch außerhalb der Liebesinsel haben, steht zwar noch in den Sternen, dafür hätten sie allerdings den Segen von Jessis Eltern. Zumindest hätte Sebi die Fiorinis schon mal auf seiner Seite: "Meine Eltern finden ihn ganz cool. Sie finden auch, dass er sehr ehrlich ist. Mein Papa hat ihm heute sogar einen Gruß ausrichten lassen."

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini in Zürich

RTL II / "Love Island" Jessica Fiorini und Sebastian Kögl bei ihrem Einzeldate auf "Love Island"

Instagram / sebastiankoegl Sebastian Kögl, bekannt aus "Love Island" 2018

