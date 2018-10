Damit ist ein Liebes-Comeback wohl endgültig vom Tisch! Vor fast genau einem Jahr hatte Maite Kelly (38) bekannt gegeben: Sie und ihr Liebster Florent Raimond gehen nach zwölf gemeinsamen Ehejahren getrennte Wege. Die Fans glaubten allerdings bis zuletzt an eine romantische Versöhnung – und das, obwohl Florent offensichtlich sogar schon eine neue Freundin hat. Nun dürften sich die Gerüchte um ein Happy End allerdings endgültig in Luft auflösen: Maite und ihr Ex ließen sich nämlich schon vor Monaten scheiden!

Während Fans und Medien die Hoffnung nicht aufgaben, haben die einstigen Turteltauben vor Längerem offiziell einen Schlussstrich unter ihre Ehe gezogen. "Florent und ich sind bereits seit Januar 2018 geschieden", stellt die Sängerin im Interview mit dem Online-Schlagermagazin smago! klar. Diese News kommt ziemlich überraschend – denn von einer Scheidung bekam die Öffentlichkeit bislang nichts mit.

Freie Bahn für Florent, der sich angeblich schon kurz nach der Trennung bei einem Dating-Portal angemeldet hatte und offenbar fündig wurde. Auf Facebook hat der Franzose neulich ein gemeinsames Foto mit einer Brünetten bei einem Gläschen Wein geteilt. Für Ex-Frau Maite scheinbar kein Problem, denn sie hat den Post mit den Worten "Ein Hoch auf die Liebe" kommentiert.

Christian Augustin / Getty Images Maite Kelly und Florent Raimond bei der "Maite Kelly & bonprix"-Kollektionspräsentation 2015

Anzeige

Becher/WENN.com Maite Kelly, Sängerin

Anzeige

Facebook / official.FLORENTRAIMOND Florent Rainmond und seine Freundin Graciela Soares

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de