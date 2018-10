Sie läuft allen davon – die Rede ist von Kaia Gerber, die mit ihren gerade einmal 17 Jahren das geschafft hat, wovon viele nur träumen können. Sie gehört bei der Paris Fashion Week nicht nur zu den meist gebuchten Models, sondern präsentierte am Dienstag gemeinsam mit ihrem Idol Karl Lagerfeld (84) sogar ihre eigene Kollektion. Dieses Spektakel ließen sich natürlich auch deutsche Fashionliebhaberinnen wie Stefanie Giesinger (22) oder Caro Daur (23) nicht entgehen.

Beim Launch der exklusiven Stücke wurden die einstige Germany's next Topmodel-Siegerin und die Influencerin fast zu echten Fan-Girls. Standesgemäß erschienen sie natürlich in einem Look von Kaia (17) und gaben ihren Followern exklusive Einblicke der Veranstaltung via Social Media. Der Star des Abends war aber die 17-Jährige selbst, die mit einem kurzen Blazerkleid, High Heels und einer passenden Clutch alle Blicke auf sich zog.

Für Kaia hätte die Paris Fashion Week wohl in diesem Jahr kaum besser laufen können – neben der Zusammenarbeit mit Karl Lagerfeld, zog sie einen begehrten Modeljob nach dem nächsten an Land. So machte sie unter anderem für namhafte Labels wie Chanel, Miu Miu, Stella McCartney oder Valentino die Laufstege unsicher.

Getty Images Caro Daur bei der Paris Fashion Week

Getty Images Kaia Gerber bei der Fashionshow von Chanel

Getty Images Kaia Gerber bei der Fashionshow von Stella McCartney

