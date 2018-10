Sie genießt ihr Mamasein in vollen Zügen! Kylie Jenner (21) hatte ihre Schwangerschaft so gut es ging vor den Medien geheim gehalten, um ihr Glück ganz ohne die Öffentlichkeit zu genießen. Acht Monate nach der Geburt ihres Babys kommt sie aus dem Schwärmen für Töchterchen Stormi Webster jedoch gar nicht mehr raus. Fast kein Tag vergeht ohne einen neuen Social-Media-Post des Mutter-Tochter-Duos. Mit einem neuen Post zeigt der Reality-Star jetzt, wie glücklich er in seiner neuen Rolle ist!

Auf ihrem Instagram-Profil postete Kylie jetzt gleich drei Schnappschüsse mit ihrem Töchterchen. Zusammen genossen die beiden einen atemberaubenden Ausblick auf das Meer. Zu den Bildern schrieb die Unternehmerin liebevoll: "Du bist mein glücklicher Ort." Damit macht die junge Mama deutlich: Auch wenn sie sich ab und zu zusammen mit Kindsvater Travis Scott (26) eine Auszeit aus dem Alltag als Eltern nimmt, verbringt sie am liebsten jede Sekunde mit ihrem Nachwuchs.

Kylie wäre jedoch nicht Kylie, wenn sie ihren Followern, neben den Aufnahmen mit ihrem kleinen Engel, vor dieser traumhaften Kulisse nicht noch andere Pics bieten würde. In einem sexy Bikini und mit cooler Sonnenbrille posiert sie im Netz für den perfekten Insta-Shot.

Instagram/kyliejenner Kylie Jenner und Stormi

Instagram/kyliejenner Stormi Webster und Kylie Jenner

Instagram/kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

