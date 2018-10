Es war einer der härtesten Kämpfe ihres Lebens! Heute stehen Joey Heindle (25), Lucas Cordalis (51), Miriam Höller (31), Sabrina Setlur (44) und Ben (37) im großen Finale der zweiten Staffel von Global Gladiators. Die Spielshow in Thailand stellte die Kandidaten bereits auf viele schwere Proben. In der ersten Challenge mussten sich gleich zwei der Promis verabschieden. Für Rapperin Sabrina und Musiker Ben hat es trotz großem Siegeswillen nicht gereicht.

Aus einfachen Brettern, Stricken und Stöcken mussten die fünf Fighter sich ein Floß zusammenbauen, um damit übers Meer zu einem Ziel zu paddeln. Ben zeigte sich direkt siegessicher: "Ich habe schon mal ein Floß gebaut und dann paddeln, alles klar, los geht's." Tatsächlich schaffte er es auch, als erster Kandidat aufs Wasser, musste sich dann allerdings hinter Lucas einreihen, der als Sieger ins Ziel einfuhr. Bens Boot fiel schließlich sogar auseinander und er musste sich geschlagen geben. Stuntfrau Miriam zeigte es den Männern und paddelte sich von Platz vier auf zwei ins Finale.

Für Joey Heindle war die Challenge alles andere als einfach. Zwar konnte der DSDS-Star sich beim Bau des Bötchens noch beweisen, auf dem Meer verließen ihn jedoch schnell die Kräfte und damit verlor der Sänger auch jeden Lebensmut. "Ich habe meinen Kopf nur so auf das Brett gedrückt und hatte plötzlich meine Frau in meinem Kopf und die hat gesagt 'Schatz, mach weiter, weiter'", erzählte er später und der liebe Gott erhörte ihn. Sabrina hingegen wusste bereits zu Beginn der Aufgabe, dass ihre Chancen schlecht stehen könnten: "Was Boote angeht, keine Ahnung. Ich kenne mich da null aus." Und so blieb es beim letzten Platz.

P.Hoffmann/WENN.com Ben Blümel, "Global Gladiators"-Kandidat

P.Hoffmann/WENN.com Sabrina Setlur beim "Global Gladiators"-Photocall

P.Hoffmann/WENN.com "Global Gladiators"-Teilnehmer 2018

